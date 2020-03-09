【名家筆陣】古勝：獅王股價低迷四大原因

美股上周Chok到飛起，港股雖然冇咁犀利，不過，上周四一度升穿26,800點，引咗唔少缸邊友落疊睇好，但上周五又再插番落26,100點水平，全周升幅最後得番個桔！事實上，新冠肺炎對全球經濟打擊仲未見底，中國官方數據顯示似有好轉，但美國卻啱啱身陷疫症風暴，最後會否如南韓、日本般爆發，仍係未知之數。

咁啱兩國又係全球最大嘅兩個經濟體，對其他國家經濟影響可謂無遠弗屆，呢次危機最後會點收科？真係天知道。

全球經濟都唔掂，大家身在的香港作為一個開放型的小型經濟體，又點可能獨善其身？講咁多，都係想提提大家，喺逆市投資，謹記持盈保泰，以待日後真正撈底。

1. 回購計劃宣告結束

2. 業務過分依賴內地

其二，中港兩地業務早已是滙豐盈利重心，集團已由跨國大行漸漸蛻變為地區性銀行，格局矮化之後嘅結果就是與中國的命運休戚與共。而近年中國經濟每況愈下，GDP增長由「保八」、「保七」、「保六」一直向下，而今年則因過去兩年的中美貿易戰摧殘，再加上年初至今的新冠肺炎，能否「保五」都唔知，咁滙控未來盈利能力有幾好，大家都心中有數喇！

3. 息差收窄 影響收入

其三，美國上周突然減息半厘，而短期內仲有機會再減0.25至0.5厘，息差收窄自不然影響滙豐收入。

4. 臨時CEO仍未坐正

最後，正所謂「蛇無頭不行」，更何況係一間大型銀行！該集團行政總裁一職懸而未決，臨時行政總裁仍未坐正，究竟係大股東之間未有共識，還是賢能之士無意接呢份燙手山芋？

早前，大行花旗重申滙豐「沽售」評級，下調今年至2022年的每股盈利預測。老古自然估唔到滙豐最終會跌到去咩價位，但當年令女KOL股評人落淚的33元會否重現？大家不妨拭目以待。

展望本周，周中將會公布中、美兩國的2月份消費物價指數，屆時就能根據物價通脹情況，預測兩國再度減息、降準，甚至是量化寬鬆的力度。而再次重新放水，能否解決現下所有經濟問題？老古心中存疑，你呢？

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