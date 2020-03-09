【股民熱話】不幸要放無薪假甚至失業　3大出路你要知！

近期港股表現上上落落，成交尚算活躍，魚缸人氣唔差。不過，見到唔少生面口股民出現，細問原來係公司生意不景氣被迫放無薪假，又或者係失業，唔係未搵到工，就係唔憂搵工但又冇旅行去，所以上證券行打發吓時間！

【轉為自僱人士】

除咗做自由身的股民之外，打工仔失業，又未搵到工，又或者被迫放無薪假，頓失收入，可以諗吓轉型，做自僱人士，有車牌的，可以考慮揸的士、兼職物流運輸、開網購平台等等，反正時間自由，入行門檻較低，總好過坐着無所事事，坐食山崩。

其實，21世紀打工仔出路甚多，例如自問係打遊戲機高手，可在網絡提供打機服務；自問烹飪有一手，可以拍片上網做網紅，做得好一樣可以開拓收入。當然，若閣下唔憂三餐，除咗在家煲劇或瞓覺之外，可以諗吓做義工，做善事兼拓闊社交圈子。

【申請救助】

現時不少社福機構或行業機構有設立緊急失業、政府亦成立了防疫抗疫基金，可以研究申請援助金，助解燃眉之急。

【自我增值】

與其呆在家中，倒不如積極自我增值。僱員再培訓有多個再培訓程可供申請，部分課程設有現金津貼。

筆者股齡未夠卅年，喺香港經歷過不少股災經濟起跌，當前都算係印象中最差的一次，皆因過去歷次逆境，政府比較有作為，社會和諧，且香港的大靠山──中國內地一片好景作後盾，衰極有個譜；反觀如今港府就連撤辣救樓市都拖拖拉拉，去年中以來社會嚴重撕裂至今動盪尚未平息，內地經濟更備受貿易戰及新冠肺炎疫情打擊，幾可肯定未來幾年的環境，將會是回歸以來最差的，故投資的取態傾向保守，不建議大家喺呢個時候將身家全部投入魚缸短炒搵食，免得一個大浪冚過來，連老本都輸掉。

仍然有一份工的，別埋怨工時長，努力耕耘；工時不足的，要善用時間加強技能，增加收入；真的失業了，也不要輸掉鬥志，保持做運動，吸收正能力，對轉型或創業抱開放心態，幸運之神自會與你相遇。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－－