新冠肺炎：縱橫遊料收益大減　股價挫近7%

由於集團大部分收益來自提供以日本為重點多個旅遊地點的境外旅行團；及香港及澳門客戶，董事預期集團截至3月底止3個月收益將大減，或會對截至3月底止年度的財務表現產生重大不利影響。

集團正密切觀察疫情爆發的進展，並已採取一系列控制措施，以控制成本及提高現金流量及營運效率，包括實施董事減薪；優化業務流程並精簡人手或程序；鼓勵員工放取無薪假及或年假；就某些分行租賃向業主取得折扣；及減少廣告及宣傳開支。

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