新冠肺炎：縱橫遊料收益大減 股價挫近7%
2020年03月09日 08:01
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縱橫遊控股(08069)曾挫6.71%，低見1.39港元。公司公布，於上周四(5日)日本政府宣布於全球爆發新冠肺炎疫情的情況下，暫停香港及澳門護照持有人免簽證政策。該措施自周一(9日)中午12時正起生效，並將持續至3月31日，期內集團將取消所有前往日本的旅行團。
由於集團大部分收益來自提供以日本為重點多個旅遊地點的境外旅行團；及香港及澳門客戶，董事預期集團截至3月底止3個月收益將大減，或會對截至3月底止年度的財務表現產生重大不利影響。
集團正密切觀察疫情爆發的進展，並已採取一系列控制措施，以控制成本及提高現金流量及營運效率，包括實施董事減薪；優化業務流程並精簡人手或程序；鼓勵員工放取無薪假及或年假；就某些分行租賃向業主取得折扣；及減少廣告及宣傳開支。
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