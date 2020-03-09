美10年期債息挫至0.5厘以下創新低 標指期貨觸發跌停板限制
2020年03月09日 08:09
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油價暴瀉觸發外圍大恐慌，美股道指期貨周一(9日)開市已急瀉逾千點；作為市場參考指標的美國10年期國債孳息率更首次跌至0.5厘以下，低見0.4826厘，急挫36.69%，創歷史新低，而30年期國債收益率亦跌至1厘下方。
此外，美股期貨遭遇連番拋售浪潮，標指期貨挫逾5%至2,819點，觸發芝商所的交易限制，即要求相對於收市價的跌幅不得超過5%。該限制意味着，在隔夜時段的剩餘時間內，該合約不能以更低的價格進行交易，不過價格等於或高於該門檻的交易仍可進行。
究竟美國10年期國債孳息率點解咁重要？事關在美國幾乎所有重要信貸利率指標都會跟從10年期債息而定，故該債息有任何風吹草動，都會直接影響實際利率，如企業債、房地產按揭(10年期債息是30年期按息的參考)、汽車貸款、學生貸款、個人貸款、儲蓄利率及信用卡年息等等。
因此，作為投資者，定要留意美國10年期債息走勢，其預示聯儲局未來的加息走向，亦預示香港利率，以至環球股市走勢的趨向。
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