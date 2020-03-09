【市前重點睇】美匯指數挫至95.4 人民幣高見6.9188
2020年03月09日 08:28
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●【血色星期一】產油國沙特阿拉伯突然透露減價賣油，並有意大幅增加產量，拖累油價在亞洲開市時段暴挫達30%，紐約期油向下插，見每桶30美元。石油市場創下1991年美國發動伊拉克戰爭以來的最大跌幅。
-圓匯抽高至103.53，挪威克朗暴跌至35年新低。
-金價高見每安士1,703美元，創逾7年新高。
-美國10年期國債孳息率首次跌穿0.5厘以下，低見0.4826厘，急挫36.69%，創歷史新低。
●美匯指數挫至95.47，離岸人民幣(CNH)高見6.9188，港匯企7.7696，美元兌日圓曾見103.53，歐元漲至1.1373，英鎊高企1.3084。道指期貨一度瀉逾1,100點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指亦挫逾千點，失守二萬五關。
●亞洲股市：
-澳洲悉尼普通股指數曾暴瀉5.72%，低見5,928點，創2008年以來最大跌幅。
-日本日經225指數挫逾3%。
-南韓首爾綜合指數跌3%。
●道指上周五(6日)收報25,864點，跌256點或0.98%；標指收報2,972點，跌51點或1.71%；納指收報8,575點，跌162點或1.87%。 https://bit.ly/338RMMk
●港股ADR指數上周五收報25,893點，跌247點或0.96%。
●英國富時100指數上周五收報6,462點，跌242點或3.62%；法國CAC指數收報5,139點，跌221點或4.14%；德國DAX指數收報11,541點，跌402點或3.37%。 https://bit.ly/3329Yad
●中國2月外儲降至3.1萬億美元，黃金儲備持平。
●內地貿赤3年最嚴重，今季經濟增長恐史上首見「零」。https://bit.ly/2VWac1h
●【產經專題】保險界全年保費收入恐挫兩成，醞釀大裁員。https://bit.ly/2v5bRGJ
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