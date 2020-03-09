【股市估市】周樂樂：內地科技股勢重新崛起

美股上周大幅波動，雖然上周一美股三大指數出現報復性反彈，但在周二卻回吐大部分升幅。更值得注意的是，美股上周二的弱勢是在聯儲局緊急減息半厘之下所錄得。

聯儲局緊急下調聯邦基金利率之後，美股只反彈了很短一段時間，隨即便一路下瀉，這表明降息對美股的刺激效果愈來愈弱。由此看來，美國經濟隱藏的憂慮不少。其實，自從次按危機以來，美國的槓桿水平並沒有大幅下降，聯儲局在2019年更是用減息擴表的操作，支持美股持續了十餘年的牛市。但是，隨着全球經濟放緩，加上新冠肺炎給全球經濟帶來負面影響，美股牛市目前看來已經走到盡頭。美國十年期國債收益率亦已跌破1厘水平，更創下歷史新低，相信在未來一段時間，美股的風險不容忽視。

與美股相比，A股和港股在上周的走勢更加穩健。滬綜指全周上漲5.35%，深成指亦漲5.48%，但深圳創業板下跌0.75%。很明顯，前幾周持續強勢的創業板在上周明顯轉弱。即使內地強調要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，亦未能提振科技板塊的情緒。而近期科技板塊的調整主要是因為春節後科技板塊漲勢過急。

農曆新年後有大量科技類ETF成立並入市建倉，從而推動科技股表現。科技板塊過熱的情緒引起監管機構注意，並開始控制科技股的熱度。最近監管機構要求金融機構規範產品材料，日後科技基金產品亦會單列審批，未來科技基金的審批節奏應該會有所放緩。此外，有基金公司開始在發行層面主動限制規模，因此預計科技板塊的調整可能會持續一段時間。

雖然科技板塊熄火，但市場總體熱度不減，上周多數交易日兩市成交額仍能維持萬億元人民幣以上。多隻券商股反彈並創新高，意味着資金敢於看好，市場情緒依然向好。從科技板塊流出的資金相繼進入傳統基建、房地產、券商、消費、家電等板塊，市場蹺蹺板效應非常明顯。眾多板塊之中，基建板塊的邏輯更加結實。

上周有七個省發布總額25萬億元人民幣的基建項目投資計劃，從而刺激基建板塊走強。雖說基建板塊上周表現更多是由於資金流入，但從中長期來看，遭低估的基建板塊依然值得投資者關注。因為在消費和出口乏力的背景下，加上中央堅持房住不炒的政策，相信基建是中短期能穩定經濟的核心支柱。

總體來說，目前中國已經逐漸擺脫疫情的影響，國家亦不斷推出逆周期政策來托底經濟，寬鬆的貨幣政策保證了市場上充足的流動性。因此，春季行情仍未完結。當前創業板出現小幅調整，主板震盪上行的走勢更有利於此次牛市行情的延續。短期來看，有基本面支撐的基建地產板塊有望錄得超額收益。而在科技板塊調整完成後，相信仍會重新崛起，因為科技創新依然會是今年的主線。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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