【血色星期一】滬深兩市挫逾2%　口罩股炒高

A股跌幅擴大，三大股指齊挫逾2%。滬綜指跌68點或2.26%，至2,965點；深成指瀉287點或2.48%，至11,295點；創業板指挫50點或2.32%，報2,142點。

口罩股繼續強勢，國恩股份、英科醫療及道恩股份等多股漲停。

【09:26】三大股指齊跌逾1%

油價急挫，亞洲主要股市跟隨下跌。滬深三大股市低開超過1%。滬綜指低開47點或1.56%，報2,987點；深成指低開219點或1.89%，至11,363點；創業板指低開41點或1.9%，報2,151點。

人民銀行連續15日無逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。此外，據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9260，較上日再上調77點子，連升第7日。

截至周日(8日)，上交所融資餘額報5,904.6億元人民幣(下同)，按日減少41.69億元；深交所融資餘額報5,203.57億元，按日減少0.77億元；兩市合計11,108.17億元，按日減少42.46億元。

今年首兩個月中國貿易數據重創，無論以人民幣或美元計價，出口按年跌幅均遠遜預期，創下4年來最差累計表現，甚至出現貿易逆差425.9億元，貿赤規模為3年來最嚴重。分析預測，今年3月外貿數據續有下行風險，內地出口以美元計跌勢恐進一步擴大至20%，首季經濟按年增長更有機會「化灰」，或創史上首次實現零增長。

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