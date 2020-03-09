港股格局：張智威料不會跌穿24899點　不用清倉

恒生指數周一早間跌超過1,000點，跌至25,100點水平，不過專家認為現在不是清倉之時。

信誠證券聯席董事張智威表示，恒指原本在26,000點水平守得頗穩，今次國際油價大冧觸發股市大跌，他認為是心理因素大於實際影響，因油價下跌實際上對環球經濟有利，可以降低多項石油產品成本，中長線不用太悲觀。

他續指，現時恒指預期市盈率跌至10.5倍，股息率接近4厘，不是沽貨時候，若大家回想2003年沙士時就會明白，當時是難得的低位入市機會。現時恒指短期支持看去年8月低位24,899點，現處風暴風眼的石油股、零售股、收租股不要沾手，但早前相對強勢的5G概念股、新經濟股，中長線仍看好。

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