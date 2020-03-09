【期權攻略】大市急插　留意波幅指數部署倉位

新冠肺炎繼續在全球擴散，美國股市的波動情況更是筆者入行以來罕見，每日升跌近千點差不多變成常態。原本市場憧憬美國減息令美股急彈，但聯儲局等不及本月中的議息會議，突然在上周二(3日)大幅減息0.5厘，美股之後又急插。

前副總統拜登在美國民主黨總統提名初選中大勝，美股上周三(4日)又再度大幅反彈，但肺炎疫情持續於美國擴散，加州更突然宣布進入緊急狀態，美股上周四(5日)開始又再急瀉。

港股經歷過2月份的恐慌性拋售後，上周未受美股影響，大約在26,000點至26,800點內窄幅徘徊，引伸波幅明顯收縮，筆者一直建議的收取期權金策略大賺。

疫情在歐美蔓延，而中港疫症卻似是得到控制，令到中港股市表現相對硬淨，但全球最大產油國之一的沙特阿拉伯發動「減價戰」 ，有機會拖累香港股市表現，令到港股跌穿26,000點心理關口，考驗25,000點支持。

筆者仍然是強烈建議投資者留意香港版恐慌指數，即恒指波幅指數(VHSI)的表現，若見VHSI升至31以上，非常值得Short Put撈底，博引伸波幅明顯收縮時平倉。

然而，大市急插，單邊Short Put撈底風險高，投資者可以考慮利用看好跨價認沽期權組合(Bull Put Spread)減低風險。在期指跌至25,000點之下，按比例Short Put兩張價外200點4月份恒指期權，並且同時Long Put一張3月份價外600點恒指期權對沖單邊Short Put風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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