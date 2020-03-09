【外匯點評】陳健豪：油價崩潰拖累加元

艾德證券董事總經理陳健豪稱，市場繼續避險，觸發點在油價減產談判破裂，油價開盤暴挫近30%至每桶30美元，沙特阿拉伯更先發制人減價及增產，加深OPEC瓦解的疑慮，美股及美元繼續下跌，避險資金湧入美國國債及黃金，美國10年期債息一度跌至歷史低位至 0.5厘以下、金價則一度升至每安士1,700美元。

美元兌加元受上星期減息0.5厘，以及油價崩盤雙重打擊，上星期美元兌加元似向上突破，先後兩次建議買入美元兌加元、目標1.3500的策略相當成功，目前已貼近2018年底高位1.3680，甚至有挑戰2017年高位1.3780的動力。1.3460至1.3490將成為中線整個升勢是否結束的關鍵，已買入的投資者可以將止蝕設於1.3460；仍想追入的投資者只能見步行步，待調整至1.3620買入，跌穿1.3580止蝕，目標位1.3680。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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