【血色星期一】大華繼顯：油價挫　高收益債違約風險增

大華繼顯的研究報告指出，上周美國聯儲局突發減息0.5厘，再加上新冠肺炎疫情於全球多地開始出現廣泛性蔓延，亞洲開發銀行預計疫情將對亞洲發展中經濟體產生重大影響，預料全球經濟損失大約在770至3,470億美元之間，佔全球GDP的0.1%至0.4%。

在擔憂經濟急速惡化的恐慌下，市場避險情緒升溫，資金明顯流入債市及黃金等避險工具，驅使美國十年期國債孳息率創歷史新低。

短線而言，隨着石油輸出國組織(OPEC)上周就減產的談判破裂，全球最大產油國之一的

沙特阿拉伯大幅下調每桶原油出口價格6至8美元，並威脅進一步增產，觸發國際油價急挫。

事實上，油價暴跌除重創如沙特和俄羅斯等原油出口國的經濟外，在高收益債券市場佔比不輕的能源債券違約風險亦大增，信貸問題的連鎖效應恐防會成為資本市場另一黑天

鵝事件，因此，本周需密切留意油組成員國的後續取態，如未見退讓迹象，投資者宜加強

風險管理操作。

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