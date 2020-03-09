【血色星期一】龐寶林指歐美股票基金現贖回潮　中港股將止瀉

環球股市大冧，觸發基金經理狂沽貨以應對跌市和客戶贖回潮。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，留意到近期環球投資者明顯作出了基金贖回行動，並由中港股票基金擴散至歐美股票基金，特別是美股近年累升較多，投資者更具誘因沽出美股基金轉買美債、黃金、以及持有現金。美股交易所買賣基金和主動式管理基金的規模龐大，疫情之下亦加快了資金贖回趨勢。

反而，中國股票基金贖回潮最早出現，但見近期人民幣匯率輕微轉強，反映有小部分資金轉而流入中國股票。不過，隨着疫情影響了日本和南韓，以至東南亞等地，影響供應鏈，美國和亞洲公司下季盈利仍不樂觀。

惟他補充，當美國聯儲局繼續減息，10年期美債息趨向零，投資者再買債券只為賺價而不是賺息，相對美股仍有1至2厘股息，最終資金仍會由債轉股，逼股市倒升。他認為恒指跌至去年低位24,899點水平差不多，中長線投資者可以考慮入市。

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