中國經濟：中信證券料人行最早下周一「雙降」

中信證券首席經濟學家諸建芳估計，短期而言，3月是一個窗口期，最早下周一將迎來「量」和「價」的雙降，針對普惠金融考核的降準和中期借貸便利(MLF)利率的下調均有望落地，預計屆時MLF利率大概將下降0.05厘，至3.1厘，以引導本月的貸款市場報價利率(LPR)利率進一步下降，幫助降低企業資金成本。

而由於近期也臨近上一年普惠金融考核結果的宣布時間，在本月的繳準日，預計部分大型銀行也將滿足第二檔準備金率的下調(準備金率較基準檔下調1.5個百分點)，進而釋放3,000億至4,000億元人民幣的長期資金。

諸氏解釋，有關的估計主要是基於對近期人行操作方式的評估，以及對實體經濟資金需求層面的考量，主要基於三點考慮，包括自新冠肺炎疫情發生以來，從幫助控制疫情、到扶助受影響較大的企業，近期人行的再貸款和再貼現政策更多體現出「定向」的扶持作用，大力度降息並不符合近期的政策取向；更多實體經濟主體仍在復工復產進行時，對資金的需求並未恢復到平日水平，前序的政策已能夠在階段上形成足夠的寬鬆效果，全面較大幅度的降息並無緊迫性；通脹在第1季預計仍處於較高位置，貨幣政策更大程度「靈活應對」的窗口或在第2季出現。

諸氏續稱，預期第2季會是實體需求回暖、通脹壓力下行而工業生產者出廠價格指數(PPI)仍處低位的時間窗口，或是一個較好的利率調降時機，預計存款基準利率有望下調0.1至0.15厘，以幫助實體融資成本進一步下行，扶持實體經濟。

而數量層面的寬鬆政策大概率也不會缺席，諸氏預計存款準備金率層面最早4月份將有一次0.5厘的下調，而6至7月期間還將迎來另一次0.5厘左右的下降，1年期LPR利率年底有望降至3.7至3.8厘左右。

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