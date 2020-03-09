【血色星期一】美債息趨零　勢拖低保險紅利

避險情緒升溫，10年期美國國債孳息率首插穿0.5厘。大家不要以為沒有買美債便不受影響，如果你有買保險，回報同樣受牽連。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，當保單涉及投資成分，在息口趨勢向下和投資市場表現不佳下，同樣會受影響而回報減少。不過，債券投資比重較高的保守型保單，穩定性會高一點，但若股票投資比重較高，回報受影響會較大，而現時新冠肺炎疫情在全球擴散，已形成骨牌效應，資產市場續會異常波動。

他續指，就算只買入儲蓄保險，實際上保險公司為了增加儲蓄保險的吸引力，紅利或派息總會稍高於銀行定期存款息率，因具有存款保障的銀行存款風險較小。不過，隨着美國聯儲局減息，低息環境勢持續，銀行定存息率亦不會高，繼而拉低保險產品的紅利或派息率。投資者未來揀選保險產品時要留意息口水平，並且宜揀選靈活性較大的產品，可因應市況和個人情況作出轉變。

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