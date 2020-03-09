m18廣場：興業物聯掛牌管理層無影 原來因為...
2020年03月09日 10:39
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興業物聯首日掛牌，但管理層未能到現場，主席兼行政總裁朱杰於河南看着大螢幕參與「網上上市儀式」。
新股「超購王」興業物聯(09916)周一首日掛牌，上市儀式搵極都唔見管理層，到底因咩事？
興業物聯為中國內地河南省物業管理公司，原來管理層喺河南忙住同客戶打「防疫戰」，加上地區交通因新冠肺炎疫情而有所限制，所以無嚟到香港。
不過，一眾管理層早有預備，一早就錄定短片，喺上市儀式上播。主席兼行政總裁朱杰仲話，喺香港上市，係公司發展里程碑，同時亦係新起點，並有助為公司日後發展注入資本，提升市場佔有率。仲講明會用業績，回報投資者嘅支持！
唔止有短片，仲有直播！據了解，雖然公司管理層嚟唔到香港現場，但安排咗在港嘅公關公司人員喺現場拍攝，管理層就喺河南睇住大螢幕參與，自製「網上上市儀式」，用科技解決問題！
管理層唔到，咁咪無人敲鑼？唔使擔心，公司委託咗母企正商實業首席財務總監兼聯席公司秘書郭柏成，以及上市保薦人中泰國際投融資總監韓冬做代表，鑼聲一樣夠大夠響！
再望下周一個市，跌成千點。雖然公司開市時都跟跌，開報1.81港元，較招股價1.99元挫9.04%，但其後倒升5.52%，喺咁差市況上市，確有膽量及勇氣！
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