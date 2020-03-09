港股格局：李偉傑料短線於24900點有支持

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，新型冠狀病毒在全球快速蔓延，市場信心脆弱，加上油價在亞洲市急跌，令投資市場雪上加霜，拖累環球股市齊齊受壓。恒指周一(9日)低開逾千點，現時主要在低位徘徊，寄望能在去年8月低位約24,900點附近企穩。他又指，港股落到去兩萬五水平，大型藍籌短線可博超跌後反彈，暫時目標睇25,600點，睇吓外國疫情會否紓緩，或者美國會否有利好消息，才會刺激港股進一步反彈。

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