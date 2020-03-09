港股格局：李偉傑料短線於24900點有支持
2020年03月09日 10:40
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，新型冠狀病毒在全球快速蔓延，市場信心脆弱，加上油價在亞洲市急跌，令投資市場雪上加霜，拖累環球股市齊齊受壓。恒指周一(9日)低開逾千點，現時主要在低位徘徊，寄望能在去年8月低位約24,900點附近企穩。他又指，港股落到去兩萬五水平，大型藍籌短線可博超跌後反彈，暫時目標睇25,600點，睇吓外國疫情會否紓緩，或者美國會否有利好消息，才會刺激港股進一步反彈。
油組(OPEC)與俄羅斯就石油減產談判破裂，沙特阿拉伯更發起價格戰，拖累油價暴瀉。李指，本港上市的「三桶油」不能幸免，目前跌幅達5%至16%不等，當中以上游業務為主的中國海洋石油(00883)最為受創，投資者或會趁機博反彈。但他認為，除非油組與俄羅斯有利好消息傳出，否則油價只能作超賣後反彈，雖然石油股現價跌至吸引水平，但只可以小注博反彈，中海油彈至9.5港元可善價而沽。
環球股市波動，避險情緒升溫，10年期美債孳息迭創新低，金價升穿1,700美元，創逾7年高位。李指出，短線若想避險可追入黃金相關股，當中SPDR金ETF(02840)緊貼金價走勢，基金價格一度升逾20元，至於其他金礦股如招金礦業(01818)及山東黃金(01787)，雖然走勢稍為跑輸，但亦值得留意，料仍有5%至6%上升空間。但他提醒投資者，若然大市回穩或有利好消息，避險情緒降溫，金價有機會出現回吐。
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