【血色星期一】高盛指價格戰毀前景　油價料跌至20美元

產油國沙特阿拉伯突然透露減價賣油，並有意大幅增加產量，拖累油價暴挫，石油市場創下1991年美國發動伊拉克戰爭以來的最大跌幅。繼諮詢機構IHS Markit早前估計第2季國際油價可能低至每桶20美元後，高盛亦料石油價格戰可能會推動原油跌至20美元區間。

高盛發表報告認為，石油價格戰完全改變石油和天然氣市場的前景，布油價格可能最低跌至每桶20美元，另預期第2、3季的油價預測，下調至每桶30美元。

報告指出，石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯的石油價格戰，對石油市場的影響甚至比2014年11月上一次價格戰啟動時更為糟糕，因為新冠肺炎疫情導致石油需求大幅下降。

OPEC與其盟友上周未能就進一步減產達成協議。周末，沙特阿拉伯對原油價格進行30多年來的最大下調，並計劃下個月將石油產量提高到遠超每日1,000萬桶的水平，開啟全面價格戰。

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