【專家點評】麥嘉嘉：逆市中　有乜值得買？

石油輸出國組織(OPEC)上周五與俄羅斯就進一步額外減產每日150萬桶的談判破裂，連帶現存每日210萬桶的減產在3月後亦不再延續，導致上周五布蘭特期油大跌逾9%。加上沙特阿拉伯周六大減其賣油價格，減幅為20年來最大，以及放風將會增產，由現時每日970萬桶產量，增加至4月的1,000萬桶。布蘭特期油今早(周一)開市一度跌至每桶31美元水平，跌幅逾30%，其後稍見回升。但沙特阿拉伯展開價格戰，參考2016年價格戰低位每桶27.1美元。建議暫避開石油，石化及油服股。

內地方面，在疫情改善，A股短期仍處於穩中回升走勢。內地政府提出要加快5G網絡、數據中心等新基建發展，亦為相關板塊提供動力。隨着內地疫情逐步受控，市場憧憬經濟及消費活動逐步恢復正常，刺激相對落後的內需。此外，美國10年期債息跌穿0.5厘，高息股相對顯得更具吸引力。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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