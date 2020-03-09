【深度解構】點解油價跌會引發全球股災？後市最大危機係…

上周石油輸出國組織(OPEC)會議無法就額外減產達成協議，全球最大產油國之一的沙特阿拉伯未能說服俄羅斯進一步減產後，即發動「價格戰」，甚至擬增產，以反擊俄羅斯。消息引發中東股市大冧，美股道指期貨急挫至跌停板，今早(9日)亞洲區股市全線大插水。到底油價急挫，點解會引發這場金融風暴？

【油價大跌 股匯商品市場骨牌效應】

沙特上周六(7日)大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外市場的原油價格，折扣幅度創逾20年以來最大，以吸引國外煉油廠購買沙特原油。與此同時，沙特還私下告知市場參與者，如有需要將增加產量，即產量可達到每日1,200萬桶的紀錄水平。

由於全球為對抗衞生風險，導致原油需求降低，若沙特增產將變得雪上加霜，中東經濟更是危在旦夕。產油國在全球沽售資產套現，引發全球資產價格大幅動盪的風險可以想見。商品市場首當其衝，紐約期油現報每桶30.77美元，跌10.49美元或25%。黃金期貨升穿每安士1,700美元，現報1,700.2美元，升27.8美元或1.6%。

油價大跌，不但商品市場震盪，商品貨幣亦遭殃，澳元兌美元現跌逾2%，報0.6502，加拿大元兌美元現跌1.5%，報0.7310。美元指數現報95.067，跌0.867或0.9%。

【油價大跌 高息債違約或成黑天鵝】

金、股、匯市震盪，債市亦不見得能幸免。美國10年期債券孳息跌穿0.5厘的歷史新低水平，向被視為穩健的美國債券息率都趨零，其他垃圾債券的險境可以想見。

要知道，由於企業試圖在低息環境下鎖定融資成本，故全球高風險企業在元月發行的新債券達736億美元，創下單月新紀錄。可這些高收益債，其實信貸評級屬於「垃圾」級別，當中有不少是油企所發的債券。

大華繼顯的研究報告就指出，油價暴跌除重創如沙特和俄羅斯等原油出口國的經濟外，在高收益債券市場佔比不輕的能源債券違約風險亦大增，信貸問題的連鎖效應恐防會成為資本市場另一黑天鵝事件。

【油價大跌 俄羅斯劍指美國頁岩油】

今次俄羅斯拒絕與油組合作減產抬價，其中一個重要原因，是不願見到協助油價穩定，變相扶了美國頁岩油產業一把。由於美國頁岩油的開發成本較俄羅斯及中東石油開發為高，若油價真的跌至「地板價」，美國岩油產業將受重擊，美國近年本國不愁石油供應甚至可產油外銷的如意算盤就再也打不響。

如是者，俄羅斯變相不用槍炮，趁病(新冠肺炎疫情)攞命，令當前風險爆發的美國經濟百上加斤。如今資金正「無差別」湧入美國債券市場避險，美債息低處未算低，最惡劣的情況是引爆債市，美國經濟陷入大衰退，更演變成一場「美元危機」，那金價要突破每安士2,000美元，絕非天方夜譚！

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