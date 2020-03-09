虛擬銀行Mox已進行內部測試 擬今年內投入服務
2020年03月09日 11:11
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Mox行政總裁顧海表示，Mox會以全新方式營運，包括透過聽取客戶的意見及專注提升心靈佔有率。該行為香港客戶提供真正數碼及個人化銀行體驗，目標是協助客戶成長，一起向前邁進。
根據網站資料，Mox此名字代表無限機遇，並設有銀行卡，特別之處，實體卡無印上卡號，此張可用於支付和提取現金的實體銀行卡均沒有印上卡號、有效期和安全驗證碼(CVV)，可降低個人資料被盜取的風險。
值得留意，所有銀行卡資料都可透過Mox手機應用程式讀取，一旦遺失了銀行卡，亦可即時以手機應用程式將帳戶凍結。該虛銀指，當Mox正式為推出服務時，所有客戶將會收到Mox卡，惟未有具體服務推出的時間表，僅預告將於今年內推出。
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