港元拆息︰1個月續跌至1.1厘
2020年03月09日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.68厘，結束5連跌；1星期升至0.75厘；與樓按相關的1個月續降至1.1厘，呈9連跌；3個月跌至1.35厘。
9/3/2020
隔夜 0.68810厘
1星期 0.75464厘
2星期 0.80232厘
1個月 1.10964厘
2個月 1.26726厘
3個月 1.35304厘
6個月 1.42503厘
12個月 1.51696厘
6/3/2020
隔夜 0.67571厘
1星期 0.72214厘
2星期 0.78518厘
1個月 1.18946厘
2個月 1.30446厘
3個月 1.38816厘
6個月 1.46030厘
12個月 1.57518厘
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