【血色星期一】油價跌穿28美元　潘志偉：走勢未言樂觀

金融市場一波三折，除新冠肺炎影響股市氣氛外，沙特阿拉伯大幅下調油價以及威脅增產，觸發紐約期油於亞洲時段一度跌穿每桶28美元，低見27.77美元，急挫33%。布蘭特期油亦下跌30%，低見每桶31.38美元。

亞達盟環球期貨副總裁潘志偉指，油價走勢已脫離經濟基本因素以及技術因素，插穿30美元是預期之內。目前市場難以估計沙特會否確實在4月份增產、增產的水平以及俄羅斯會否重返談判桌，一旦石油輸出國家組織(OPEC)可以重開會議，油價會稍作反彈。但在疫情爆發、飛機航班縮減以及整體經濟滑落下，油價實難以大幅轉強。

他又提到，雖然沙特的產油成本僅為每桶10多美元，相對目前約28美元仍有利可圖，但可賣貴一點，對油商來說也是好事。所以如今就看OPEC會議何時重開，可否化解當前的石油危機。

高盛發表報告認為，石油價格戰完全改變石油和天然氣市場的前景，布蘭特期油價格可能最低跌至每桶20美元，另將第2、3季的油價預測下調至每桶30美元。報告指，石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯的石油價格戰，對石油市場的影響甚至比2014年11月上一次價格戰啟動時更為糟糕，因為新冠肺炎疫情導致石油需求大幅下降。

金價方面，潘志偉指，在市場避險情緒高漲下，國際金價依然會高企。一旦油價持續低企，將進一步催生環球通縮風險，各國央行或會進一步減息，投資沒有利息可收的黃金的相關機會成本降低，金價勢必再闖高至1,750美元。金價日內高見1,703美元，目前報1,674美元。

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