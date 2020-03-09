【高盛推介】資金趁低吸納騰訊認購證
2020年03月09日 12:19
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(6日)回落至400港元之下，收市跌約2.6%。周一(9日)跟隨大市大幅下跌，低見373.6元。
騰訊旗下微信支付上周五公布，深圳市民可使用「深圳通+」小程序乘坐地鐵，意味全市公交、地鐵可通行。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金趁低吸納認購證，錄得約5,160萬元資金流入，為當最多資金流入的認股證相關資產。此外，上周五亦見資金轉向部署牛證，錄得約1,240萬元資金流入。
投資者如計劃趁低吸納認購證，可考慮以行使價380至405元作為篩選產品的條件，並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的騰訊購證(21481)，行使價401.48元，2020年7月2日到期，實際槓桿9.1倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約4個月的騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿10.0倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(67721)，收回價368.18元，行使價365.68元，換股比率100，槓桿比率21倍。
相反，投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊熊證(62285)，收回價389.61元，行使價392.11元，換股比率100，槓桿比率31.3倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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