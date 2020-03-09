三生製藥：入稟高院向翁木子申索賠償

公司認為，該函件因欠缺確定性及或未能達成的若干或然先決條件而無效。且即使該函件具有約束力(公司否認此說法)，由於翁氏所作的失實陳述，公司已通過於2月13日向翁氏發出的信函撤銷該函件。

經考慮公司及其股東的整體利益，公司已於周一(9日)在香港高等法院原訟法庭發出傳訊令狀，對翁氏提出的申索包括：

1、聲明該函件並不等同於有效要約；概無可獲接納的有效要約；該函件指稱的任何要約未獲有效接納；及或公司與翁氏之間並無具約束力的合約；

2、聲明公司與翁氏之間的任何合約已獲撤銷；

3、基於翁氏的失實陳述而對他提出的損害賠償。

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