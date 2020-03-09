三生製藥：入稟高院向翁木子申索賠償
2020年03月09日 12:30
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三生製藥(01530)公布，公司就可能委聘翁木子擔任首席財務官與翁木子進行討論。鑑於翁氏所作的失實陳述並由其所致，公司就據稱可能委聘翁氏擔任首席財務官發出該函件。公司已通知翁氏，該函件失效且無效，及翁氏已根據該函件向公司提出索求，而公司認為有關索求並不合理。
公司認為，該函件因欠缺確定性及或未能達成的若干或然先決條件而無效。且即使該函件具有約束力(公司否認此說法)，由於翁氏所作的失實陳述，公司已通過於2月13日向翁氏發出的信函撤銷該函件。
經考慮公司及其股東的整體利益，公司已於周一(9日)在香港高等法院原訟法庭發出傳訊令狀，對翁氏提出的申索包括：
1、聲明該函件並不等同於有效要約；概無可獲接納的有效要約；該函件指稱的任何要約未獲有效接納；及或公司與翁氏之間並無具約束力的合約；
2、聲明公司與翁氏之間的任何合約已獲撤銷；
3、基於翁氏的失實陳述而對他提出的損害賠償。
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