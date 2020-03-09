【新冠肺炎】手機業景氣急轉冷　丘鈦2月按月銷量急挫

集團指，攝像頭模組產品銷售數量按月減少主要受新冠肺炎疫情影響，公司復工比原計劃推遲，影響出貨；1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年增加主要是由於集團優化產品規格的戰略逐步得以實現，尤其是在3,200萬像素及以上攝像頭模組產品的業務拓展上，取得積極進展。

指紋識別模組產品銷售數量合計按月跌38.3%，至366萬件，按年增長16%，按月減少主要受疫情影響，公司復工比原計劃推遲，影響出貨。

業績方面，丘鈦科技去年收入錄131.69億元人民幣(下同)，按年增長61.8%，股東應佔溢利按年急增36.66倍，至約5.42億元，每股盈利47.6分，派末期息9分(約10港仙)。

該集團指，溢利明顯增長的原因主要為攝像頭模組和指紋識別模組的毛利率均出現明顯提升；本年度營業收入錄得顯著增長；及公司一間聯營公司新鉅科技股份有限公司截至2019年12月31日止年度錄得溢利，而2018年度為虧損。

集團指，日益盛行的貿易保護主義和地緣政治關係可能令得全球經濟增長面臨很大的不確定性，2020年初新型冠狀病毒肺炎肆虐全球將令得全球經濟增長面臨更大的挑戰。

－－－－－－