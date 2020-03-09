【瑞通推介】油股暴瀉　有資金開好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月非農業職位增長勝市場預期，但新冠肺炎疫情擴大，市場憂慮引發經濟衰退，美股繼續受挫。

道指上周五(6日)曾挫近900點，最終收報25,864點，跌256點或0.9%。另外，沙特阿拉伯擬發動「原油價格戰」，油價暴瀉，避險資金流入債市，美國10年期債息跌穿0.5厘創歷史新低，外圍股市繼續受壓。

恒指上周五收報26,146點，跌621點或2.3%，周一(9日)早段暴瀉逾1,000點，回至25,000點之水平，重返去年8月水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.5億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出約1.9億元，反映投資者趁跌市部署好倉博反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

油價暴瀉，相關股全數裂口急挫。中國海洋石油於「三桶油」中表現最差，大幅低開近22%，報8.3元，其後跌幅收窄至近15%，於9元水平徘徊。中國石油最多大跌逾13%，低見2.65元，其後跌幅維持近9%；中國石化低開7.4%後，跌幅略縮至近6%，於3.7元附近上落。

中國生物製藥上周連升4日累漲9%後，上周五曾高見12.76元，創逾年半高，不過，其後獲利盤出現，輕微倒跌收市，報12.32元。周一早段曾挫約6%，回至11.6元以下，下試多條平均線支持，其後跌幅收窄至約5%。集團將於3月30日公布末期業績。上周五分別有24萬和32萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞聲科技上周五收報52.6元，跌近1%，續受制下移中的10天線，周一早段續挫約半成，險守50元關口，重返去年10月時水平。瑞聲由去年8月底32.85元起開展升浪，升至今年1月初的72.9元高位，現已回調超過50%的升幅，若回調61.8%升幅則會見48.15元水平。上周五分別有13萬和20萬元淨流出其好倉和淡倉。

建設銀行近期獲北水密吸，上周五股價跌幅多於大市，收跌2.7%於6.35元，一舉失守10天、20天、50天和100天線。周一早段低位再跌約4%，回落至6.1元，失250天線(6.27元)。該股上周五錄9.18億元北水淨流入，續為北水淨流入最多股份。輪證資金流方面，上周五有410萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有98萬元淨流出。

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