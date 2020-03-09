【高盛推介】博友邦反彈　績前跟進認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(6日)跌約4.7%。周一(9日)早段繼續下跌。事實上，過去一年每當友邦回落至近72港元時，股價均見反彈。

友邦將於周四(12日)公布業績，有券商料新業務價值將按年倒退7%，估計今年表現持平，2021年及2022年將各增34及21%。該行維持其「買入」投資評級，目標價88元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,040萬元資金流入，為上周第二多資金流入的個股相關資產。

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