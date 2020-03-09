【血色星期一】宏利投管叫投資者勿恐慌　忌極端決策

恒指周一(9日)承接外圍跌勢，最多勁瀉逾1,100點；宏利投資管理亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮稱，新冠肺炎對股市影響屬於短暫性，預計疫情受控之後，投資環境會轉趨正常化，提醒大家切勿恐慌，而臨近退休人士則切勿在波動市況做極端決策，宜選有穩定收益的投資資產。

有見及此，宏利投資管理宣布推出宏利環球基金「本息同享」退休投資系列「R每月派息股份類別」，基金適合計劃退休的人士及在任何人生階段中希望獲取額外收益的投資者，最低投資額為2萬元。

目前三大基金選項包括宏利環球多元資產入息基金、宏利優先證券收益基金，以及宏利亞太房託產業基金。其最新的派付方式將派息分為兩部分，包括投資組合的潛在收益，以及2.5%額外派息(由已變現的資本收益及/或投資組合初始資本)派付，做到「本息同享」的效果，但要注意派息率不獲保證。

假設投資額100萬港元，投資組合潛在收益為年股息率5.85%，額外派息為2.50%，每月派息可共約6,810元。

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