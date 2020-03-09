【一文睇晒】好耐冇去內地 知唔知經濟有幾差？

內地爆發新冠肺炎疫情，至今尚未完全受控，即使工廠陸續復工，但產出量遠未復常。過去不少香港人經常來往內地，做生意好、去旅行、娛樂消閑好、去探親也好，反正兩地交通愈來愈方便，得閒就上去。可是如今卻因怕受新冠病毒感染，又要擔心被隔離14日，而久久未到過內地。到底如今內地經濟有幾差，一文睇晒！

【貿易】

中國海關總署公布，按美元計價，中國進出口總值5,919.9億美元，按年下跌11%。其中，中國1至2月出口按年跌17.2%；1至2月進口則按年跌4%。中國首兩個月貿易逆差70.9億美元，去年同期為順差314.5億美元。

目前已有約24個國家和地區對中國的貨物貿易採取管制措施，當中包括俄羅斯、印尼、印度、韓國、越南、泰國、伊朗等。

【製造業與非製造業】

中國2月製造業PMI從1月的50急跌至35.7，創下歷史最低水平；非製造業PMI從1月的54.1跌至29.6，近乎腰斬。兩數字充分反映新冠肺炎疫情下人口流動大規模受限對經濟的打擊。

【中國汽車業】

中國乘用車市場信息聯席會的數據顯示，2月全國乘用車市場零售量初步判斷同比下滑達到80%，是20年來車市最大跌幅。

【房地產市場】

中國招商證券針對內地36個城市房屋銷售統計數據顯示，2月首周內地新屋銷售崩跌90%，舊屋銷售也崩跌91%。「易居中國」旗下克而瑞信息集團的研發部門CRIC研究中心數據顯示，中國27個重點城市2月份的新建住宅成交量比去年同期下滑77%。

【料消費損失逾萬億人幣】

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織(IMF)前全球副總裁朱民估計，今年1至2月內地消費減少1.38萬億元人民幣，其中預計度假休閒旅遊消費下降9,026億元人民幣，餐飲業消費下降4,211億元人民幣。

【物價顯著上升】

今年1月中國消費者物價指數(CPI)上漲5.4%，乃2011年10月以來最大增幅。(註：2月CPI將於周二(10日)公布)

【GDP預測】

亞洲開發銀行預期，新冠肺炎疫情將令中國損失1,030億美元，佔國內生產總值(GDP)的0.8%。麥格理證券首席中國經濟學家胡偉俊預計，內地首季GDP按年增速很可能介乎零至2%。紐約大學經濟學教授Nouriel Roubini則預警，內地今年GDP增長可能難「保四」。

至於各地商戶因持續停工停市而遇到的困難，消息太多也不能盡錄。反正投資者須高度關注3月份疫情發展，以及工廠陸續復工後，產出率的復常進度。若3月的情況仍未穩定，則次季的展望不但未許樂觀，全年的景氣都會受到很大的打擊。內地經濟增長無以為繼的話，香港經濟如何自處？各行各業都宜認真評估市場風險，盡快調整策略以應對危機。

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