私樓3球有找！麗寶大廈劈價近16%　售295萬元

中原曾慧敬表示，最近樓價回落，不少業主趁機換樓，部分早年入市的業主，亦不介意平買平賣，吸引用家捉緊機會吸納筍盤。屯門麗寶大廈中層A室，實用面積239方呎，開放式間隔，望市中心景，業主於3月首天放盤，叫價350萬元，經買家議價後，減價55萬元或近16%，以295萬元沽出，呎價12,343元，樓價及呎價均創去年1月後新低，做價較主要銀行估價約340萬元，低45萬元或13%。

他續指出，原業主於2010年5月以80萬元買入，見新買家為年輕人士，洽購態度誠懇，反正減價後仍大幅獲利，希望盡快沽貨套現換樓下，不介意以低價出貨。迄今轉售，帳面獲利215萬元，單位期內升值約2.7倍。

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