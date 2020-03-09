海南收緊商品住房銷售制度　原來因為...

中國各地方政府頻推寬鬆措施穩樓市，但海南省調控卻「疫」市升級，全省首推現房銷售，並對省外和本地居民實施限購政策，堅持「房住不炒」，遏制投機炒房。

該省於剛去的周末(7日)印發《關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知》，提出發展安居型商品住房，對在該省已擁有2套及以上住房的本省戶籍和常住居民家庭，停止向其銷售安居型商品住房和市場化商品住房；並規定新出讓土地建設的商品住房實行現房銷售制度。

海南省住建廳廳長霍巨燃解釋，改革商品住房預售制度，是該省因商品住房實行預售制度引發的質量投訴、合同糾紛、延期交房、配套設施不落實、違規銷售，甚至開發商收錢走數等一系列問題，成為房地產投訴和糾紛的最主要因素，實施現房銷售制度是為由根本上杜絕因預售制度帶來的系列問題。

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