【血色星期一】日本東證指數累瀉兩成陷熊　Yen價飆近4%

產油國沙特阿拉伯突然透露減價賣油，並有意大幅增加產量，油價於亞洲市急挫，拖累本已受新冠肺炎疫情而變得脆弱的全球經濟走勢更加不堪，在避險情緒急飆下，日本股匯「大龍鳯」！日圓兌每美元曾急飆3.6%，高見101.57；每百日圓兌港元高見7.6428，狂升3.62%，一下子返回2016年水平。

日本日經225指數收市勁跌5.07%，報19,698點，刷新2019年1月初以來低位。東證指數更較去年12月高位瀉逾20%，技術上陷入熊市。

東證指數(TOPIX)，又稱東交所指數，與日經平均指數是日本東京股票交易市場的重要股市指標，主要追蹤第一板塊內的日本國內公司。

三井住友DS資產管理駐東京的高級策略師Masahiro Ichikawa稱，美元兌日圓周一的下跌可能比去年的「閃崩」更為嚴重，因為市場參與者這次完全知道自己在做甚麼。市場出於避險目的而大量購買日圓，因此今天的交易量大增。美元兌日圓如果跌破100，則可能跌至2016年低位99.02。

隨着日圓兌每美元朝向100關口步步進逼，日本央行出手壓力增大！外媒引述一位日本財務省官員周一表示，政府將帶着緊迫感監控市場。野村證券資深利率策略師Takenobu Nakashima指出，美元兌日圓若破100，就要關注日本央行的動作，就全球協調行動而言，本周歐洲央行是否進一步下調其負利率也值得關注。

瑞穗證券首席債券策略師Noriatsu Tanji稱，當前環境下，外匯市場波動遵循着貨幣政策的方向，最好是採取行動遏制日圓漲勢，而不是甚麼都不做。

由於日本減息空間有限，並且基於購買力平價，日圓的公允價值約在100，逼近這一關口是「日本央行行動的一個衡量標準」。

另外，外國傳媒報道，日本首相安倍晉三周一(9日)上午明確表態，基於公文書管理的準則規定，會將新冠肺炎指定為「歷史性緊急事態」。

疫情一旦被日本當局列入歷史性緊急事態，今後所有與新冠肺炎相關的政府會議，都有作成會議紀錄等的義務。也由於安倍晉三作出了如此決定，日本政府最快自3月10日起，就會將相關的行政文書管理，依照準則規定來指定為「歷史性緊急事態」。

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