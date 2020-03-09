【血色星期一】美債息「全線」低於1厘　10年期低見0.31厘

環球股市暴冧，資金湧入美債，使與美債價格走勢相反的債孳息率下跌，各個期限債息皆史上首次全部低於1厘！目前市場定價，反映正在消化聯儲局在未來幾個月將利率下調至「0厘」的預期。

事實上，過去一個月，疫情蔓延及其對供應鏈和消費者支出的影響，已令市場對全球利率預期重新定價。目前油價大跌將加劇通脹下行壓力，增加聯儲局減息至全球2008年金融危機以來最低水平的壓力。

外國傳媒引述Nikko Asset Management駐悉尼的投資組合經理Chris Rands說：我愈思考，我就愈覺得美國現金利率在非常、非常快的時間內降到零以下在情理之間，如果美國嘗試負利率，我不會感到驚訝，尤其是現在油價大跌與人們對病毒的擔憂疊加之際，更是如此。」

市場周一(9日)重新開放後，投資者紛紛湧入美國國債，推動10年期孳息率低見0.3137厘；30年期債息亦跌至0.73厘；2年期債息暴挫至0.28厘。

安本標準投資管理駐悉尼的澳洲宏觀固定收益業務負責人David Choi表示，這是一種可怕的情況。在此之前，市場已經形成了逢低買入的行為，因為有鮑威爾看跌期權(即有效透過救市挽回經濟)──但這次鮑威爾看跌期權無法解決病毒疫情。

目前市場定價顯示，交易員預計聯儲局在3月18日議息會議上，將減息近0.75厘，並預計到年底將回到0厘。

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