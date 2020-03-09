【血色星期一】今次油價暴冧後果嚴重！威脅埋氣候...

外國傳媒報道，若油價暴冧的不尋常走勢持續，將大大衝擊委內瑞拉、伊朗等國的國家預算，更威脅到美國頁岩革命的心臟地帶，並可能顛覆全球政局。對央行行長而言，油價不穩定，將令他們試圖判斷疫情對經濟影響的任務更加複雜。油價長期處於低位、甚至可能減緩向可再生能源的過渡，繼而影響「氣候變化」的戰役。

歐亞集團能源、氣候和資源總監Rohitesh Dhawan指出，這樣的事件可能比中美貿易戰更具全球衝擊力，因為石油涉及到世界經濟的太多方面。

低油價會令某些國家受益，包括全球最大石油進口國中國，該國從疫情中復甦對世界經濟至關重要。不過，這次有所不同，因曾經是低油價受益者的美國，現在已經是原油淨出口國而非進口國，而且疫情對經濟需求的打擊，也減弱了油價下跌可能帶來的提振。石油衝擊過去因為其對通脹的影響而令人擔憂，惟目前在各國央行拚命尋求刺激價格下，油價下跌同樣令人生寒。

Axicorp首席亞洲市場策略師Stephen Innes稱，如今油價下跌也推動不了人們去坐火車、飛機和汽車，刺激不了受疫情衝擊最嚴重的經濟領域。相反，一場頁岩油行業崩塌的金融災難正在醞釀之中。

現在美國頁岩油廠商中，許多都在虧損，除非油價大幅反彈，否則將面臨破產。甚至在上周五(6日)的災難性會議前，預計銀行已將限制對頁岩鑽探公司的貸款。

美國頁岩油行業上一次經歷蕭條是2016年，當時油價最低跌到了26美元，對2016年製造業衰退起到了推波助瀾的作用。有分析指出，為了傷害美國競爭對手，俄羅斯不惜放棄與石油輸出國組織(OPEC)的談判，因為它本身對低油價的抗衝擊能力較好。不像沙特、俄羅斯採取的是浮動匯率制，並且即使石油收入減少，它也可能夠維持預算。

總部位於莫斯科的諮詢公司Macro Advisory的執行長Chris Weafer說：「與沙特或沙特王儲相比，俄羅斯及普京在這場戰爭中處於更有利的位置。」

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