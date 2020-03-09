A股快報：新華聯控股10億人幣債券實質性違約

新華聯表示，受疫情不可抗力因素的嚴重影響，公司所屬文化旅遊、商業零售、景區景點、酒店餐飲、石油貿易等業務遭受重創，今年首兩個月減少經營回款超過60億元。加之持續受到「降槓桿、民營企業融資難發債難」的影響，償付貸款和債券導致現金持續流出，流動資金極為緊張。

公司正在積極與持有人協調達成展期，具體方案將於雙方簽署相關協議後另行公告。公司正通過多種途徑積極籌措資金，同時加快引入戰略投資者，緩解資金壓力，努力保障後續債務融資工具到期償付。

中國評級機構東方金誠下調新華聯主體信用等級，由AA下調至A+，展望為「負面」。另一評級機構大公國際將其評級由原先的AA+，下調至C。

事實上，評級機構標普早前指，銷售收入是房地產商最重大資金來源，料銷售受挫下，房企的流動性將最先受衝擊。據該行基礎情景預測，若疫情在3月見頂，即銷售在5月復原，接近1/4的內房企將面臨信貸評級和展望的下調壓力。

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