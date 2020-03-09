【血色星期一】慘過大蕭條！美股恐創最快陷熊紀錄

外國傳媒報道，就人氣轉變而言，幾乎沒有哪個時期能比得上當今的美國股市！目前美股史上最長的牛市正朝着「終點」又靠近一分。

回看3周前，投資者仍加倍押注「牛市」會長久持續下去，如今他們卻在被迫以罕見的力度平倉。美股陷入史上最快的回調，除非拋售步伐放慢，否則真有可能以史上最快的速度從歷史高位滑落「熊市」。

如果始於11年前周一(2009年3月9日)的漲勢最終結束，那麼其最後篇章的標誌性主題將是「暴跌」。即使是1987年股災，道指當時一天下跌22.6%「見熊」，也是在市場見頂後幾個月才發生。

標指目前距離高位累跌20%這傳統熊市定義只差不到4%，倘在4月1日之前完成累挫20%，將是史上以最快速度從紀錄高位跌入熊市。在1929年大蕭條時期，牛市的終結用了42天。換言之，恐慘過「大蕭條」。

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