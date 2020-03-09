【血色星期一】人民幣是避險資產？市場激辯

外國傳媒報道，全球風險資產周一(9日)大受打擊，市場避險情緒激增，作為避險資產之一的外匯市場日圓、瑞郎升幅居前，亞洲新興市場貨幣普遍下跌，惟人民幣表現相當堅挺。

事實上，境內外人民幣過去一個月雙雙兌美元上漲0.9%左右，在亞洲貨幣中僅次於日圓。人民幣周一曾上揚，並觸及逾一個半月新高後才逐步回吐，相比之下，韓圜、印尼盾，以及馬元跌逾0.8%，領跌亞太區市場，日圓則大漲逾2.6%。

反映內地市場的在岸人民幣兌每美元跌0.13%，報6.9435元；反映國際市場的離岸人民幣兌每美元跌0.16%，報6.9439元。

市場人士上周普遍認為，在疫情於全球爆發、而中國抗疫形勢向好之際，人民幣資產具有一定的避險屬性，惟交易員開始對人民幣韌性的可持續性產生分歧。

瑞穗銀行指出，最近市場有些偏好人民幣資產。西太平洋銀行亦認為，在美元弱勢和市場避險情緒升溫的衝突因素下，投資者正在挑選區域的避險資產，人民幣資產很可能是其中之一。

不過，招商銀行和德國商業銀行卻不認同人民幣的避險屬性。招行認為，避險貨幣具有低利率、流動性強、資本開放等特徵，人民幣由於高息和資本項目沒有開放，仍屬於風險資產，惟人民幣穩定表現，也提升了其吸引力。德國商業銀行亦表示，人民幣目前的相對強韌，體現了中國控制疫情的進展，而非避險交易。

澳新銀行表示，儘管人民幣相對穩健的趨勢近期有望持續，但疫情對中國經濟的負面衝擊、尤其是對出口的衝擊很明顯，預計人民幣後市將再度轉弱。

中國社會科學院稱，中國國內經濟和利率波動率較高，所以人民幣並不是一個很好的避險工具。短期人民幣高收益只是由於大家對國內疫情和政策比較樂觀，如果是面對相同的外部衝擊，人民幣表現會比美元和日圓差很遠。如果後期的支撐政策不及預期，那肯定是有一波資本外流。

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