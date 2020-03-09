【血色星期一】新興市場掀走資潮　貨幣鬥貶值

外國傳媒報道，隨着油價重挫及對新冠病毒蔓延的擔憂加劇，新興市場貨幣和股市周一大跌。

衡量貨幣匯率和股票的MSCI指數皆邁向去年8月以來最大跌幅。其中，墨西哥披索兌美元一度下跌了8%，至3年多以來最低水平；南非蘭特下跌了7.8%，兩者在新興市場貨幣中跌幅居前。菲律賓股市下跌了5.1%，南韓股市大挫了3.8%，馬來西亞股市亦急瀉3%。

根據國際金融協會(IIF)發布的數據顯示，自冠狀病毒爆發以來，新興市場在45天之內的資金流出激增至300億美元(約2,340億港元)，超過了2007至2008年全球金融危機的影響。

在亞洲貨幣中，馬來西亞元和韓圜兌美元均下跌了0.8%，印尼盾貶值了0.7%。

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