【血色星期一】比特幣避險不再　狂瀉8%失守8千美元

近年金融市場新興的「避險資產」虛擬貨幣，今次暫未見發揮本色，反而跟隨環球股市暴冧！

據交易平台報價顯示，虛擬貨幣「一哥」比特幣瀉至8,050美元附近，過去24小時跌幅超過8%，更曾跌穿8,000美元關口。比特幣在前兩日曾高見9,200美元水平，但在打後36小時內跟隨環球股市形勢惡化，跌幅高達13%。

有交易員指出，僅在交易平台BitMEX，於一個小時內就清算了大約9,100萬美元，促使比特幣價格在不到45分鐘的時間內，從8,633美元跌至8,160美元，之後更引發其他沽壓。若以圖表分析，比特幣自今年2月中旬高見10,600美元以來，就一直在下跌通道的底部位置，周一(9日)更進一步跌穿了支持位，反映後市表現可能進一步轉弱。

其他虛擬貨幣跌勢更急，包括以太幣、瑞波幣，以及萊特幣，24小時跌幅雙位數以上。在一輪暴冧後，有統計顯示，虛擬貨幣總市值或大降約215.8億美元(約1,683億港元)。

－－－－－－