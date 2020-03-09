【血色星期一】散戶嘆揸住「垃圾股」　繼續睇跌

港股跌穿25,000點，散戶們大嘆心淡，咩藍籌股都耍手擰頭。

散戶Anlou話，「我晨早清咗倉，亦未有打算入市。因早喺新冠肺炎疫情未襲港時，我已經睇淡港股，覺得恒指要跌到26,000點。依家加埋肺炎因素，打擊環球經濟，恒指喺現價(近25,000點)至少要跌多2,000至3,000點。」

他租尖沙咀商場舖開手機維修店，坦言受疫情影響，生意大跌超過一半，但笑言做生意好比買股票有「揸拿」，因為股票隨時「All in」變「Nothing」。

投資者Will指，「近期股市太波動，唔應該同佢鬥氣，只能降好倉或做淡倉，對沖風險。我睇恒指會向24,000點邁進，所以周一沽定期指，對沖早前沽出嘅國指遠期認沽證，暫時帳面冇咩賺蝕。」

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