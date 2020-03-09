【血色星期一】散戶嘆揸住「垃圾股」 繼續睇跌
2020年03月09日 15:17
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散戶陳生
港股跌穿25,000點，散戶們大嘆心淡，咩藍籌股都耍手擰頭。
散戶陳生指，「依家揸住嘅垃圾股，尚餘價值只夠買紙巾抹眼淚。梗係唔再買股票啦！就算見滙豐控股(00005)跌到咁殘，我都唔會買，因銀行喺目前經濟差加埋低息環境雙重打擊，邊有運行！」他近日集中買恒指認沽證，博個市有排跌。
散戶Anlou話，「我晨早清咗倉，亦未有打算入市。因早喺新冠肺炎疫情未襲港時，我已經睇淡港股，覺得恒指要跌到26,000點。依家加埋肺炎因素，打擊環球經濟，恒指喺現價(近25,000點)至少要跌多2,000至3,000點。」
他租尖沙咀商場舖開手機維修店，坦言受疫情影響，生意大跌超過一半，但笑言做生意好比買股票有「揸拿」，因為股票隨時「All in」變「Nothing」。
投資者Will指，「近期股市太波動，唔應該同佢鬥氣，只能降好倉或做淡倉，對沖風險。我睇恒指會向24,000點邁進，所以周一沽定期指，對沖早前沽出嘅國指遠期認沽證，暫時帳面冇咩賺蝕。」
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