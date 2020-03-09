【血色星期一】勿輕視！景順指油價大跌　衝擊美信貸市場

石油市場爆發價格戰拖累油價大跌30%，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指出，由於能源公司為非投資級別債券的最大發行體，佔美國高收益債券市場11%，因此原油價格戰可能會為美國信貸市場帶來衝擊，這亦將影響美主要的國有石油公司。該公司預期，相關行業和主權國家的信貸息差可能會擴闊。

縱使美國聯儲局目前已實行寬鬆的貨幣政策，但他認為，美國經濟在未受新型冠狀病毒影響之前一直表現良好，通脹和實質國內生產總值增長率徘徊在2%左右，而在上周更緊急減息半厘。儘管該行預期金融市場會繼續動盪，但他不認為會重現2009年的情況，因為當時市場仍然緊縮，而現時以聯儲局為首的各國央行一直採取積極的貨幣寬鬆政策。

該行繼續看好中國和新興亞洲市場股票，由於中國新型冠狀病毒疫情漸露曙光，而且近期中國在岸市場股票價格雖然已有所反彈，但估值仍然吸引。另外亦看好固定收益產品，由於新型冠狀病毒影響全球需求及經濟增長，加上油價再次急劇下跌，這將壓抑整體通脹並使債券收益率下跌。

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