新股專輯：燁星以「近2千倍」成今年「超購王」
2020年03月09日 15:46
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新股超購王再換位！消息人士透露，中國內地房地產物業管理公司燁星集團(01941)公開發售超購近2,000倍，超越2017年1月上市的工程股億仕登(01656)，成為歷來新股超購榜第7名，亦是今年新股「超購王」！
燁星集團為中國內地房地產發展商鴻坤集團旗下的物管公司，將於周五(13日)首掛。每股招股價介乎1.32至1.58港元，發行1億新股，其中10%為本地公開發售，集資最多1.58億元。每手2,000股，入場費約3,191.84元，同人融資為保薦人。
值得留意的是，燁星引入恒地(00012)聯席主席李家傑旗下Successful Lotus Limited 為基礎投資者，認購2,100萬元等值股份。
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