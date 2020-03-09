新股專輯：燁星以「近2千倍」成今年「超購王」

燁星集團為中國內地房地產發展商鴻坤集團旗下的物管公司，將於周五(13日)首掛。每股招股價介乎1.32至1.58港元，發行1億新股，其中10%為本地公開發售，集資最多1.58億元。每手2,000股，入場費約3,191.84元，同人融資為保薦人。

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