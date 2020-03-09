【血色星期一】息差收窄利好日圓 加元及澳元仍淡

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，油市崩盤，利好避險貨幣，美元兌日圓跌穿104水平。市場憂慮疫情持續擴散或進一步損害全球經濟前景，避險需求持續升溫，帶動日圓抽升。其次，美國國債孳息率進一步創紀錄新低，相比之下日圓利率下跌空間有限，市場對息差收窄的預期亦利好日圓。

反觀商品貨幣在油價大挫之下受壓，她指，加元對美元跌至2018年底以來最低，且可能繼續受壓，主因是紐約期油大跌接近30%。油市方面，由於俄羅斯拒絕擴大減產規模，油組會議未有達成協議。隨後，沙特更意外開啟原油價格戰，除了大幅降低海外原油的價格外，還宣布將每日產油量增加1,000萬桶。加元匯價初步支持位為1.32美元，阻力位為1.366美元。

另一隻商品貨幣澳元雖然整體變動不大，但李若凡稱，展望未來，繼多家央行下調利率後，澳儲行或需進一步減息，期貨市場預期最快為4月。在疫情受控前，避險情緒高漲，料繼續利淡澳元。

－－－－－－

－－－－－－