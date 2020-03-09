【外匯點評】熊俊傑：金價莫高追　咩位值得買？

環球金融市場波幅急升，資金流向既急且亂，避險資產受追捧似乎是理所當然。傳統學術上，美國國債債券孳息率一直被視為「無風險利率」，原因是美國作為世界第一大經濟體，加上其不可動搖的美元結算地位，美國出現違約風險微乎其微。美國國債一般在一眾避險資產上擁有超然地位。然而，一般個人投資者或所謂「散戶」，在市場風險上升之時，都欠缺買入美國國債的意識或渠道。

美國10年期國債息率周一(3月9日)斷崖式跌破歷史低位，曾觸及0.48%以下水平，其後於0.5%喘定。回望本年初10年期債率約於2厘，相比現時的歷史新低，足見市場避險需求其實一直上升。如果放眼債券市場以外，在商品市場及貨幣市場之中，黃金及日圓亦充分展現其避險特性。

黃金在去年中旬突破了長達5年的整固頂部--每盎司1,360美元，之後的升勢已經勢不可擋。以技術分析看，該整固區底部為1,050，如果以100%量度反彈力度，目標會是1,670。在過去數個交易日，現貨金價多次嘗試企穩該位，但亦無功而回。因此，從值博率或短線投機的角度評價，現價買入黃金並不吸引。假如出現回吐，金價很可能下調至1,608美元。

若在貨幣市場中選擇避險資產，筆者首選瑞士法郎，但不少投資者一般將焦點放在日圓身上。從今次的經濟倒退來看，日圓的避險特性較美債和黃金來得要慢，其中一個主要原因是最近公布的日本經濟數據遠遜預期。第四季國內生產總值(GDP)從第三季的0.5%增長，急跌至按年收縮6.3%。國內通脹按月持平， 服務業採購經理指數(PMI)由51.0大幅下滑至盛衰分界以下的46.7。數據差勁，令投資者一度拋售日圓，美元兌日圓升穿長線下降軌，貶至112.20。

在日本央行出手「救市」及美國聯儲局突發式減息半厘的情況下，美元兌日圓以400點子倒頭急挫。於周線圖表上，不但形成假突破，更以看跌吞噬形態展開跌勢。日圓相對美元走強的勢頭料會持續，惟100至101的水平不容有失。預料USD/JPY能守100大關，風險管理方面，建議於98.00設止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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