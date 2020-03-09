【血色星期一】歐股早段冧8%　英國石油狂插24%

石油減產聯盟瓦解，觸發環球資產大拋售！歐股早段大跌，當中英股跌8%至5,933點；法股瀉4.23%至4,911點；德股冧8%至10,634點。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)談判破裂後，沙特阿拉伯大幅下調油價以及威脅增產，觸發紐約期油於亞洲時段一度跌穿每桶28美元，低見27.77美元，急挫33%。布蘭特期油亦下跌30%，低見每桶31.38美元。

油價大跌觸發歐股石油和天然氣及基礎資源股板塊暴冧7.4%，當中英國石油追隨亞洲同業暴插，早段狂瀉24%。英國Tullow Oil插36%，股價見52周新低。

另外，德國新冠肺炎已確診的病例數在周末猛增了100多個，現在已達到近800例。意大利仍然是歐洲疫情最嚴重的國家，有7,000多個病例。英國政府周一召開緊急會議，討論進一步措施，以遏制病毒的傳播。

值得留意的是，反映市場預期英倫銀行(即英國央行)利率去向的2年期英國國債孳息率跌幅擴大至-0.035厘，意味市場人士正炒作央行劈息至零、甚至負利率。5年期國債孳息率亦首次跌至負值。

－－－－－－