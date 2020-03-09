【市後重點睇】美匯失守95關 英國2年期債息跌至負數
2020年03月09日 16:18
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美匯指數失守95關，續挫至95.96，離岸人民幣(CNH)回軟，最新報6.9451，港匯企7.7691，美元兌日圓曾企102水平，歐元漲逾1%至1.1432，英鎊高企1.3166。道指期貨瀉1,255點。美國10年期債息一度低見0.318厘。英國2年期債息見負值，報負0.018厘。
●港股尾市跌幅擴大，恒生指數收市報25,040點，挫1,106點或4.23%。成交金額1,696億元。騰訊控股跌4.65%，報377.4港元。友邦保險跌6%，報71.4元。
-東亞銀行股價急瀉逾6%。
-縱橫遊料收益大減，股價曾挫近7%。
-獲納恒指綜合指數成分股，維達收2.86%。
-603隻牛證被屠，史上最慘烈。
-【大行報告】Bernstein降中海油及中石油評級。
-大和降中海油評級，目標價睇11.8港元。
-港元拆息︰1個月續跌至1.1厘。
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●港股格局：
-李偉傑料短線於24,900點有支持。 https://bit.ly/2IseEwC
-張智威料不會跌穿24,899點，不用清倉。 https://bit.ly/338lgK7
●【血色星期一】
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-產油國宣戰！紐約期油跌穿28美元，專家料跌勢未完。 https://bit.ly/2TMqNlr
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-中東開市延續「股災」，堪比波斯灣戰爭，沙特阿美開市跌停。
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-比特幣避險不再，狂瀉9%失守8千美元。
-金價升破1,700美元關，創逾7年新高。
-美債息「全線」低於1厘，市場狂炒「零息」。
-美國10年期債息挫至0.5厘以下創新低，標指期貨觸發跌停板限制。
-宏利投管叫投資者勿恐慌，忌極端決策。
-龐寶林指歐美股票基金現贖回潮，中港股將止瀉。
●日本上季GDP修正至下跌7.1%。
●日本東證指數累瀉兩成陷熊，Yen價飆近4% https://bit.ly/2TxqewN
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●新冠肺炎：
-首季亞太區機場收入料縮30億美元。
-手機業景氣急轉冷，丘鈦2月按月銷量急挫。 https://bit.ly/2TAyQD1
-車市寒冬！乘聯會料內地2020年汽車銷量跌8%。
●中國經濟：中信證券料人行最早下周一「雙降」。
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