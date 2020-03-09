【市後重點睇】美匯失守95關 英國2年期債息跌至負數

美匯指數失守95關，續挫至95.96，離岸人民幣(CNH)回軟，最新報6.9451，港匯企7.7691，美元兌日圓曾企102水平，歐元漲逾1%至1.1432，英鎊高企1.3166。道指期貨瀉1,255點。美國10年期債息一度低見0.318厘。英國2年期債息見負值，報負0.018厘。

●港股尾市跌幅擴大，恒生指數收市報25,040點，挫1,106點或4.23%。成交金額1,696億元。騰訊控股跌4.65%，報377.4港元。友邦保險跌6%，報71.4元。

-東亞銀行股價急瀉逾6%。

-縱橫遊料收益大減，股價曾挫近7%。

-獲納恒指綜合指數成分股，維達收2.86%。

-603隻牛證被屠，史上最慘烈。

-【大行報告】Bernstein降中海油及中石油評級。

-大和降中海油評級，目標價睇11.8港元。

-港元拆息︰1個月續跌至1.1厘。

●港股格局：

●【血色星期一】

-高盛指價格戰毀前景，油價料跌至20美元。

-中東開市延續「股災」，堪比波斯灣戰爭，沙特阿美開市跌停。

-比特幣避險不再，狂瀉9%失守8千美元。

-金價升破1,700美元關，創逾7年新高。

-美債息「全線」低於1厘，市場狂炒「零息」。

-美國10年期債息挫至0.5厘以下創新低，標指期貨觸發跌停板限制。

-宏利投管叫投資者勿恐慌，忌極端決策。

-龐寶林指歐美股票基金現贖回潮，中港股將止瀉。

●日本上季GDP修正至下跌7.1%。

●新冠肺炎：

-首季亞太區機場收入料縮30億美元。

-車市寒冬！乘聯會料內地2020年汽車銷量跌8%。

●中國經濟：中信證券料人行最早下周一「雙降」。

●粉嶺全幢工廈放售，意向價2.5至3億元。

●減價百萬！香島2,780萬元沽，約3年半平手出貨。

●私樓3球有找！麗寶大廈劈價近16%，售295萬元。

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