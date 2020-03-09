【fb直播】港股冧逾千點 國際油價何去何從？

新冠肺炎疫情蔓延全球，加上石油減產談判破裂，國際油價急挫3成，環球股市周一(9日)大冧市，港股收市跌過千點，一度失守25,000關口，港股兩萬五關有幾大防守力？國際油價何去何從？何解金融市場牽一髮動全身？

油組及盟友(OPEC+)就石油減產談判失敗，沙特採取價格戰回擊，以低成本輸出石油，拖累石油股「三桶油」股價跳水，有貨喺手要走人先？

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