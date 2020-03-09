【零售浩劫】佐丹奴管理層降薪 門市傾減租
2020年03月09日 16:47
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佐丹奴國際(00709)公布，董事會認為，疫情在實體經營和市場情緒上，將繼續影響經營市場。為了控制成本，集團已與業主進行磋商，積極尋求減免租金和降低各個市場佐丹奴門市的租金。
集團還將加強業務的成本控制措施，例如向供應商尋求更優惠的條件。總括而言，集團的現金儲備仍保持穩定。於2019年6月30日，現金及銀行結存(扣除銀行貸款後)為10.26億港元。
由於疫情對實體店購物習慣之干擾及全球人類活動的限制，集團將重新分配資源，快速提升其電子商務能力，以捕捉對網上購物日益依賴的機遇。
另外，為了表明與持份者團結齊心，董事會宣布，主席兼行政總裁劉國權自願減薪50%，其他執行董事和香港每位高級管理團隊成員亦自願減薪30%，約有15位來自香港、澳門、中國大陸，以及其他受影響程度較少的地區的其他管理團隊成員，分別自願減薪10%及20%，全部為期3個月，自2020年3月1日起生效。
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