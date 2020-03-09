公司權益持有人應佔綜合虧損轉為盈利，主要歸因於2018年度公司的下游業務產生金融及合約資產減值虧損11.12億元，公司已於2019年5月20日完成出售從事下游業務的內蒙古聖牧高科奶業51%股權，所以該項金融及合約資產減值並不適用於本期間。

此外，2019年中國原料奶售價按年平穩上升，公司於2019年全年的原料奶售價亦相比2018年上升；因2019年度原料奶售價及牛群結構較2018年均向好，2019年錄得生物資產公平值減銷售費用變動虧損較2018年度淨虧損13.22億元有所減少。

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