中國聖牧料虧轉盈
2020年03月09日 16:48
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中國聖牧(01432)發正面盈利預告，預期截至去年12月31日止年度將錄得除所得稅後溢利不少於1億元人民幣(下同)，相對2018年同期錄得虧損約23.11億元。
公司權益持有人應佔綜合虧損轉為盈利，主要歸因於2018年度公司的下游業務產生金融及合約資產減值虧損11.12億元，公司已於2019年5月20日完成出售從事下游業務的內蒙古聖牧高科奶業51%股權，所以該項金融及合約資產減值並不適用於本期間。
此外，2019年中國原料奶售價按年平穩上升，公司於2019年全年的原料奶售價亦相比2018年上升；因2019年度原料奶售價及牛群結構較2018年均向好，2019年錄得生物資產公平值減銷售費用變動虧損較2018年度淨虧損13.22億元有所減少。
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