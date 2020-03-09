全球73家交易所連續6年齊齊敲鑼　為啲乜？

你以為上市先有鑼敲？真係要講返句「實在太年輕了」。適逢國際婦女節，交易所都會以以「敲鑼」儀式慶祝，以提倡性別平等。雖然今年三八國際婦女節係星期日，儀式延至周一(9日)先搞，但無阻交易所對性別平等議題嘅決心，今年仲係全球73家交易所連續第6年齊齊敲鑼添！

唔講唔知，港交所入面有43%員工為女性，管理層仲係38%係女性，按年增加17%架，仲高過行業平均水平添！

除咗內部做得好，港交所作為市場營運者同監管機構，都好鼓勵上市公司提倡多元化！推出新上市規則，如要求上市公司解釋董事局成員只有單一性別嘅原因， 同時提升《ESG匯報指南》中，披露員工性別比率嘅規定為「不遵守就解釋」，上市部亦有提供有關董事會多元化的online董事培訓計劃等。

喺國際舞台上，港交所都有參與架！例如簽署聯合國《賦權予婦女原則》(Women's Empowerment Principles)。本地方面，該所就向移民家庭傭工(主要是婦女)推廣金融理財知識，預計2020年將有逾400多個家庭傭工受惠。

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